«Спартак» опубликовал заявку на Лигу Европы сезона 2021/22

Опубликована заявка «Спартака» на Лигу Европы. Она размещена на официальном сайте клуба.
Вратари: Тимур Акмурзин, Александр Максименко, Даниил Марков, Артём Ребров и Александр Селихов;
Защитники: Айртон, Илья Гапонов, Георгий Джикия, Андрей Ещенко, Самуэль Жиго, Максимилиано Кофрие, Илья Кутепов, Павел Маслов и Николай Рассказов;
Полузащитники: Зелимхан Бакаев, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Руслан Литвинов, Александр Ломовицкий, Резиуан Мирзов, Виктор Мозес, Квинси Промес, Наиль Умяров и Йоррит Хендрикс;
Нападающие: Джордан Ларссон, Георгий Мелкадзе, Эсекель Понсе и Александр Соболев.