«Челси» попытается подписать Кулибали в зимнее трансферное окно

Центральный защитник «Наполи» Калиду Кулибали может продолжить свою карьеру в чемпионате Англии ближайшей зимой.

По информации Football London, в услугах 30-летнего сенегальца заинтересован «Челси».

Отмечается, что лондонский клуб хотел усилить свою оборону еще в летнее трансферное окно, однако им не удалось подписать игрока «Севильи» Жюля Кунде. Теперь руководство «синих» попытается приобрести нового защитника в январе.

Напомним, Кулибали выступает за «Наполи» с июля 2014 года. В общей сложности он отыграл 285 матчей, забил 11 голов и отдал пять ассистов. Его контракт действует до конца июня 2023-го.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 48 миллионов евро.