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03 сентября 17:39
автор: Александр Бойченко

Роман Бабаев: ЦСКА предлагал Марадишвили остаться, но игрок был против

Константин Марадишвили перешел в «Локомотив» из ЦСКА за семь миллионов евро.

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Константина Марадишвили в «Локомотив».

«Мы пытались убедить Костю не торопиться и остаться в нашем клубе. Ведь игрок только в начале своей взрослой карьеры. Помимо прочего, мы были готовы улучшить финансовые условия, несмотря на то, что у Марадишвили действует четырехлетний контракт, в котором четко прописана система повышения зарплаты в зависимости от сыгранных матчей.

Однако позиция игрока не изменилась. Я очень уважаю отца Константина, у нас с ним давние хорошие отношения. Его позицию тоже можно понять. Он сделал все, чтобы его сын получил такой шанс», - передает слова Бабаева «СЭ».

Отметим, что Марадишвили является воспитанником армейцев. Контракт хавбека с ЦСКА был рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» потратил на покупку Константина семь миллионов евро. В СМИ пооявилась информация, что полузащитник недоволен своей зарплатой в армейском клубе, однако отец футболиста это отрицал.

В текущем сезоне РПЛ Мардашвили провел за ЦСКА три матча, в которых забил один мяч.

источник: «Спорт-Экспресс»
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