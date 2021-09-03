Роман Бабаев: ЦСКА предлагал Марадишвили остаться, но игрок был против

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев прокомментировал «СЭ» переход полузащитника Константина Марадишвили в «Локомотив».

«Мы пытались убедить Костю не торопиться и остаться в нашем клубе. Ведь игрок только в начале своей взрослой карьеры. Помимо прочего, мы были готовы улучшить финансовые условия, несмотря на то, что у Марадишвили действует четырехлетний контракт, в котором четко прописана система повышения зарплаты в зависимости от сыгранных матчей.

Однако позиция игрока не изменилась. Я очень уважаю отца Константина, у нас с ним давние хорошие отношения. Его позицию тоже можно понять. Он сделал все, чтобы его сын получил такой шанс», - передает слова Бабаева «СЭ».

Отметим, что Марадишвили является воспитанником армейцев. Контракт хавбека с ЦСКА был рассчитан до 2025 года.

Ранее сообщалось, что «Локомотив» потратил на покупку Константина семь миллионов евро. В СМИ пооявилась информация, что полузащитник недоволен своей зарплатой в армейском клубе, однако отец футболиста это отрицал.