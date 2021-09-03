Матч Лиги чемпионов «Челси» – «Зенит» состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж»

Пресс-служба «Челси» сообщила о том, что матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Отмечается, что на сайте «синих» уже стартовала продажа билетов для владельцев сезонных абонементов на предстоящую домашнюю встречу.

Ранее стало известно, что матч между командами может пройти на нейтральном поле из-за серьезных ограничений на въезд в Великобританию, принятых в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, встреча «Челси» – «Зенит» запланирована на 14 сентября.