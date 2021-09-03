ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 сентября 17:52
автор: Владислав Корегин

Матч Лиги чемпионов «Челси» – «Зенит» состоится на стадионе «Стэмфорд Бридж»

Игра запланирована на 14 сентября.

Пресс-служба «Челси» сообщила о том, что матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» состоится в Лондоне на стадионе «Стэмфорд Бридж».

Отмечается, что на сайте «синих» уже стартовала продажа билетов для владельцев сезонных абонементов на предстоящую домашнюю встречу.

Ранее стало известно, что матч между командами может пройти на нейтральном поле из-за серьезных ограничений на въезд в Великобританию, принятых в связи с пандемией коронавируса.

Напомним, встреча «Челси» – «Зенит» запланирована на 14 сентября.

источник: ФК «Челси»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Легкоатлетка Могучая завоевала серебро Паралимпиады в ТокиоВ сети появились характеристики смарт-часов Apple Watch Series 7Genesis планирует полностью перейти на выпуск электрокаров к 2030 годуВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеЗагитова сразила фанатов пикантным снимком! Это нужно видеть
Божович снова возглавил «Арсенал». Самое время сослать Дзюбу в аренду в Тулу — для «перезагрузки»?
«Арсенал» уволил Дмитрия Парфенова за неудачный старт сезона.
Смолова и Черышева — в основу, Миранчука — в запас. Чего ждать от Карпина на Кипре
Завтра, 4 сентября, сборная России проведет очередной отборочный матч ЧМ-2022. Игра против киприотов начнется в 19:00 по московскому времени.
Ведущий букмекер России анонсировал грандиозные перемены. На промо-ролике засветился даже Капризов
Букмекерская компания «Лига Ставок» готовит сюрпризы для своих клиентов. Об этом можно судить по видео, размещенному на ютуб-канале БК.
Овечкин, Хабиб и другие суперзвезды участвуют в Просветительском марафоне
Владимир Путин дал старт Просветительскому марафону «Новое Знание». В его рамках сегодня, 3 сентября в 14:00 (мск) состоится онлайн-дискуссия «Спорт во благо» с участием представителей «Лиги Ставок» и Фонда «Созвездие Добра».
За СКА сыграл 16-летний вундеркинд, Миронов начал в «Спартаке» с победы. Сезон КХЛ разгоняется
На следующий день после матча за Кубок открытия между «Авангардом» и ЦСКА (4:0) в борьбу в регулярном чемпионате вступили еще 14 команд. 
Теперь — полуфиналы. На чемпионате России по боксу начинается самое интересное
Четверг 2 сентября на чемпионате страны по боксу в Кемерове стал заключительным днем четвертьфинальных боев – определились полуфиналисты в четырех весовых категориях, и теперь начнется серьезная борьба за титул.
Финская баня по-турецки. Как Россия начала волейбольный чемпионат Европы с шокирующего поражения
В стартовом матче чемпионата Европы сборная России в финском Тампере неожиданно, но абсолютно по делу проиграла в четырех сетах команде Турции.
«Штаб Карпина ошибся с составом». Мостовой — о матче Россия — Хорватия
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от дебютного матча Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
Ферстаппен в роли голландского Шумахера. Расклады и ставки на первый за 36 лет Гран-при Нидерландов
«Плеймейкер» представляет 13-й этап чемпионата «Формулы-1», который пройдет 3-5 сентября на автодроме Зандворт.
Злодейство и гений совместимы! Как Роналду побил мировой рекорд по голам за сборную и отвесил пощечину
Капитан сборной Португалии Криштиану Роналду выдал сумасшедший матч против Ирландии: сначала не реализовал пенальти, в концовке превратил 0:1 в 2:1, забив 110-й и 111-й голы за национальную команду, а еще успел ударить по лицу соперника...
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика