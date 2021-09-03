ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
03 сентября 20:27
автор: Александр Бойченко

ЦСКА не отпустил Кучаева в «Рубин» в аренду с правом выкупа

Российский хавбек в нынешнем сезоне провел пять матчей в составе красно-синих.

ЦСКА не отпустил полузащитника Константина Кучаева в «Рубин».

Как сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов, казанцы хотели взять 23-летнего хавбека в аренду до конца с возможным правом выкупа, но армейцы отказались.

В текущем сезоне РПЛ Кучаев провел пять матчей за московскую команду. Действующий контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

Напомним, что Кучаев дебютировал в российском чемпионате 2 апреля 2017 года во встрече с самарскими «Крыльями Советов», выйдя на поле вместо Александра Головина. 27 сентября 2017 года забил один из самых красивых голов в своей еврокубковой карьере, отличившись на 90-й минуте в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:4). 8 августа 2020 года забил дебютный гол в российской премьер-лиге, отметившись точным ударом во встрече с подмосковными «Химками» (2:0).

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Миодраг Божович возглавил тульский "Арсенал"Компания ASUS представила четыре новых ноутбука серии Zenbook на процессорах AMD Ryzen 5000 и Intel Core 11-го поколения п"Сочи" всухую выиграл у "Амура"Вот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футболаИзвестны слова Карпина за кадром о Дзюбе
С Захаряном и Тюкавиным было бы не так больно, хотя… Как российскую молодежку разгромили в Испании
Молодежная сборная России начала отбор к ЧЕ-2023 с крупного гостевого поражения испанцев (1:4).
«Букмекеры ошиблись, считая меня аутсайдером». Чемпионат России по боксу получил неожиданных финалистов
В пятницу 3 сентября на чемпионате страны по боксу в Кемерове прошли полуфинальные бои – число претендентов на золотые медали сократилось вдвое.
Божович снова возглавил «Арсенал». Самое время сослать Дзюбу в аренду в Тулу — для «перезагрузки»?
«Арсенал» уволил Дмитрия Парфенова за неудачный старт сезона.
Смолова и Черышева — в основу, Миранчука — в запас. Чего ждать от Карпина на Кипре
Завтра, 4 сентября, сборная России проведет очередной отборочный матч ЧМ-2022. Игра против киприотов начнется в 19:00 по московскому времени.
Ведущий букмекер России анонсировал грандиозные перемены. На промо-ролике засветился даже Капризов
Букмекерская компания «Лига Ставок» готовит сюрпризы для своих клиентов. Об этом можно судить по видео, размещенному на ютуб-канале БК.
Овечкин, Хабиб и другие суперзвезды участвуют в Просветительском марафоне
Владимир Путин дал старт Просветительскому марафону «Новое Знание». В его рамках сегодня, 3 сентября в 14:00 (мск) состоится онлайн-дискуссия «Спорт во благо» с участием представителей «Лиги Ставок» и Фонда «Созвездие Добра».
За СКА сыграл 16-летний вундеркинд, Миронов начал в «Спартаке» с победы. Сезон КХЛ разгоняется
На следующий день после матча за Кубок открытия между «Авангардом» и ЦСКА (4:0) в борьбу в регулярном чемпионате вступили еще 14 команд. 
Теперь — полуфиналы. На чемпионате России по боксу начинается самое интересное
Четверг 2 сентября на чемпионате страны по боксу в Кемерове стал заключительным днем четвертьфинальных боев – определились полуфиналисты в четырех весовых категориях, и теперь начнется серьезная борьба за титул.
Финская баня по-турецки. Как Россия начала волейбольный чемпионат Европы с шокирующего поражения
В стартовом матче чемпионата Европы сборная России в финском Тампере неожиданно, но абсолютно по делу проиграла в четырех сетах команде Турции.
«Штаб Карпина ошибся с составом». Мостовой — о матче Россия — Хорватия
Бывший лидер сборной России Александр Мостовой поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от дебютного матча Валерия Карпина на посту главного тренера национальной команды.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика