ЦСКА не отпустил Кучаева в «Рубин» в аренду с правом выкупа

ЦСКА не отпустил полузащитника Константина Кучаева в «Рубин».

Как сообщает в своем Telegram-канале журналист Иван Карпов, казанцы хотели взять 23-летнего хавбека в аренду до конца с возможным правом выкупа, но армейцы отказались.

В текущем сезоне РПЛ Кучаев провел пять матчей за московскую команду. Действующий контракт хавбека с ЦСКА рассчитан до лета 2023 года, а портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в пять миллионов евро.

Напомним, что Кучаев дебютировал в российском чемпионате 2 апреля 2017 года во встрече с самарскими «Крыльями Советов», выйдя на поле вместо Александра Головина. 27 сентября 2017 года забил один из самых красивых голов в своей еврокубковой карьере, отличившись на 90-й минуте в матче группового этапа Лиги чемпионов против «Манчестер Юнайтед» (1:4). 8 августа 2020 года забил дебютный гол в российской премьер-лиге, отметившись точным ударом во встрече с подмосковными «Химками» (2:0).