Дидье Дешам предвестил матч с Украиной в рамках отбора на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился своими ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Украины.

«Я видел матчи сборной Украины на Евро-2020 и смотрел матч украинцев в Казахстане», - цитирует Дешама сайт Украинской футбольной ассоциации. - Если честно, я заметил много общего между командой Шевченко и командой Петракова.

Да, во взаимоотношениях между нашими командами уже есть определенная история. Конечно, буду очень рад, если мы выиграем. Но хочу отметить, что мы осознаем силу сборной Украины».

Сборная Франции в своей группе идет на первом месте, имея восемь баллов в зачете, украинцы располагаются на втором месте с четырьмя очками, однако идущая третьей Финляндия имеет две игры в запасе (2).

В последний раз украинцы играли на мундиалях в 2006 году на турнире в Германии. На прошедшем Евро-2020 во Франции «желто-синие» дошли до четвертьфинала.