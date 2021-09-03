Баринов заявил, что готов взять на себя роль капитана в сборной России

Полузащитник сборной России Дмитрий Баринов на пресс-конференции накануне отборочного матча ЧМ-2022 со сборной Кипра рассказал о капитанской повязке, агрессивной игре и рассказал о настроении к предстоящей встрече.

«Джикия сказал на предыдущей пресс-конференции, что у нас нет капитана 1-2-3. В нашей команде капитанами может быть каждый. Вы все увидите завтра. Если команда доверит мне роль, я готов.

Возможно, я не успеваю, но моя позиция предполагает более агрессивную игру на поле. Из этого желто-красный, но я работаю над этим и постараюсь их больше не иметь», - цитирует Баринова РФС.

Матч против Кипра состоится 4 сентября. На данный момент у сборной России второе место в группе и семь баллов в активе. Хорватия опережает россиян по дополнительным показателям. Киприоты в предыдущей встрече разгромно уступили Мальте 0:3.