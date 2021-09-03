Камболов находится в шаге от подписания контракта с «Арсеналом»

Бывший полузащитник «Краснодара» и «Рубина» Руслан Камболов близок к тому, чтобы продолжить свою карьеру в «Арсенале».

По информации портала Eurostavka, сегодня 31-летний хавбек прибыл в Тулу – футболист обсуждает детали личного контракта с командой.

Напомним, что Камболов стал свободным агентом 1 июля этого года после того, как у него истек контракт с «Краснодаром». Всего в составе «быков» он провел 38 матчей, отдав два ассиста. Также в своей карьере хавбек выступал за «Рубин», «Локомотив», «Нижний Новгород» и «Нефтехимик».

За сборную России полузащитник отыграл шесть встреч.