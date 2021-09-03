Александр Петраков: Мы такие же люди, как и французы, но не едим лягушек

И о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков поделился своими ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 против сборной Франции.

«После матча с Казахстаном я сказал, что все вперед », - цитирует Петракова Tribuna.com. Не расстраивайтесь - играйте, нужно обыграть Францию.

Зашел, ничего плохого не сказал, подбодрил. Я сказал, что все в порядке - у нас еще есть игра. Есть Франция, нужно играть в футбол, никого не бояться, они такие же люди, как и мы - только французы лягушек едят, мы - нет, вот и все.»

Матч Украина - Франция состоится 4 сентября. Начало в 21.45 мск.

Сборная Франции в своей группе идет на первом месте, имея восемь баллов в зачете, украинцы располагаются на втором месте с четырьмя очками, однако идущая третьей Финляндия имеет две игры в запасе (2).