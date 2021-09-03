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03 сентября 21:37
автор: Александр Бойченко

Президент «Атлетико»: Трансфер Гризманна лишь показал, как сильно он хотел за нас играть

Гризманн перешел в «Атлетико» на правах аренды.

Президент испанской команды «Атлетико Мадрид» Энрике Сересо рассказал о возвращении Антуана Гризманна из Барселоны.

«Трансфер Антуана зависел от трех сторон. Нам посчастливилось заполучить Гризманна на следующие два года. Мы не рассчитывали на эту сделку. Нам еще не удалось поговорить, потому что Гризманн сейчас во Франции. Антуан отправился в «Барселону», но сразу показал, что отчаянно хочет вернуться. Найдутся болельщики, которым не понравится его возвращение, но найдутся и те, кто оценит переход. Важен только уровень выступления и результат команды. Гризманн поставил удивительные для нас условия. Это только показывает, насколько он хотел здесь играть» , - цитирует Сересо AS.

Напомним, 30-летний футболист играл за «Атлетико» с 2014 по 2019 год. В текущем сезоне Гризманн провел три матча за «Барселону», но не отметился результативными действиями. К слову, всего за каталонцев он провел 106 матчей и забил 35 голов во всех турнирах.

источник: AS
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