Стала известна заявка сборной России на матч с Кипром

В субботу, 4 сентября, в Никосии (Кипр) сборная России сыграет отборочный матч к ЧМ-2022 против местной сборной. Игра начнется в 19:00 по московскому времени.

Команда Валерия Карпина с 23 игроками готовится к предстоящей встрече с киприотами. После матча с Хорватией (0:0) стало известно, что расположение сборной России покинули по разным причинам: вратарь Сергей Песьяков, защитник Марио Фернандес, а также полузащитники Даниил Фомин и Алексей Ионов.

Состав сборной России на отборочный матч ЧМ-2022 с Кипром:

Вратари: Маринато Гилерме («Локомотив»), Юрий Дюпин («Рубин»), Александр Максименко («Спартак»), Андрей Лунев («Байер»);

Защитники: Игорь Дивеев (ЦСКА), Вячеслав Караваев («Зенит»), Георгий Джикия («Спартак»), Максим Осипенко («Ростов»), Илья Самошников («Рубин»);