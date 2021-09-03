«Спасибо за все, что ты нам дал». «Ювентус» прокомментировал завершение карьеры Манджукича

В пресс-службе «Ювентуса» отреагировали на решение бывшего нападающего команды Марио Манджукича о завершении карьеры. Ранее хорватский футболист заявлял, что заканчивает заниматься футболом.

«Вместе мы проделали большое путешествие. Было здорово пройти через это вместе. Спасибо за все, что ты нам подарил! И удачи в будущем», - говорится в заявлении «Ювентуса».

Манджукич завершил карьеру в возрасте 35 лет. Нападающий известен тем, что играл за «Баварию», «Атлетико», «Ювентус» и другие клубы.