Главный тренер сборной Кипра: Единственное, к чему мы стремимся - это показать хорошую игру

Сборная России хорошо играет в быстрый футбол и выглядит конкурентоспособной. Об этом на пресс-конференции заявил главный тренер сборной Кипра Николаос Костеноглу.

«Команда очень быстра в атаке, у нее высокий ритм, эта команда конкурентоспособно ведет себя на поле, есть хорошие перспективы. Не хочу делать предположений по поводу результата, единственное, к чему мы стремимся, - это показать хорошую игру. Я бы не хотел выделять отдельных игроков, в команде действительно сильные и перспективные футболисты. Что касается работы новых футболистов, то мы только со временем сможем понять, насколько они хороши», - добавил Костеноглу.

Матч против Кипра состоится 4 сентября. На данный момент у сборной России второе место в группе и семь баллов в активе. Хорватия опережает россиян по дополнительным показателям. Киприоты в предыдущей встрече разгромно уступили Мальте 0:3.