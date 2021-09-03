Андре Онана вернулся к тренировкам в составе «Аякса»

Вратарь «Аякса» Андре Онана получил разрешение вернуться к тренировкам, сообщает пресс-служба клуба из Амстердама. Разрешение футболисту дал Спортивный арбитражный суд.

Ранее Онана был отстранен от занятий футболом за нарушение антидопинговых правил. Вратарь по ошибке принял прописанную жене таблетку. Дисциплинарный орган УЕФА решил, что игрок не собирался жульничать. Однако в соответствии с действующими правилами он был дисквалифицирован на 12 месяцев. После обжалования срок отстранения был сокращен до девяти месяцев. Кроме того, в сентябре ему разрешили возобновить тренировки.

Онана играет за «Аякс» с 2015 года. Всего за клуб провел 204 матча. Контракт вратаря истекает летом следующего года.