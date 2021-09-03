Люк Де Йонг: Играть в «Барселоне» под руководством Кумана для меня особенное событие

Нападающий «Барселоны» Люк де Йонг прокомментировал переход в каталонский клуб, взятый в аренду у «Севильи».

«Это важно для меня, это прекрасная возможность. Играть за величайший клуб мира - это невероятный опыт. Надеюсь, что у меня все получится и с командой, и с болельщиками, и я смогу показать свои лучшие качества в «Барселоне», хотя это будет непросто, потому что в команде большая конкуренция. У меня всегда были хорошие отношения с Куманом в сборной Нидерландов, мы много раз говорили о тактике и других футбольных вещах. Для меня Куман - очень хороший тренер. Поехать в Барселону и снова поработать с ним - особенное событие», - цитирует Де Йонга Mundo Deportivo.

Отметим, что де Йонг перешел в «Севилью» в июле 2019 года из ПСВ за 12,5 миллионов евро. В общей сложности он отыграл за андалусийцев 94 матча, забил 19 голов и отдал пять ассистов.

Ранее в своей карьере нападающий выступал за менхенгладбахскую «Боруссию», «Ньюкасл», «Твенте» и «Де Графсхап».