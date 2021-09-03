Молодежка Испании разгромно переиграла Россию в матче отбора к ЧЕ-2023

Молодежная сборная России разгромно уступила в матче отборочного турнира к чемпионату Европы-2023 испанцам (1:4).

Первый гол в матче забил россиянин Гамид Агаларов на десятой минуте. На 13 минуте отличился испанец Фер Ниньо, мгновенно воспользовавшись ошибкой оппонента. В начале второго тайма на 47 минуте испанец Пино продвинулся вперед и пробил точно в цель с 23 метров, выводя свою сборную вперед - 2:1. Спустя семь минут Ниньо оформил дубль после классного разрезающего паса от партнера - 3:1. Точку в матче на 86-й минуте поставил Йереми Пино.

Помимо сборных России и Испании, в группе 3 играют команды Мальты, Словакии, Литвы и Северной Ирландии. Следующий матч сборная России сыграет с Мальтой. Встреча состоится 7 сентября.