ЦСКА может отдать Карпова на правах аренды в болгарскую «Славию»

Это ж как человека запугали? Странная история украинского паралимпийца, который снова отказался от фото с россиянами

Украинский легкоатлет Игорь Цветов второй раз отказался делать совместное фото с российскими спортсменами на Паралимпиаде в Токио, хотя еще летом имел другую позицию на этот счет.