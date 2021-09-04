ЦСКА может отдать Карпова на правах аренды в болгарскую «Славию»

Защитник московского ЦСКА Вадим Карпов может продолжить карьеру в болгарской «Славии» на правах аренды. Об этом сообщает Sport24.
По информации источника, клубы на данный момент ведут активные переговоры по условиям сделки.
Действующее соглашение россиянина с армейцами рассчитано до лета 2025 года. Рыночная стоимость футболиста оценивается 1,5 миллиона евро.
Добавим, что Карпов является воспитанником академии ЦСКА. За основной состав он начал выступать с ноября 2019-го. С тех пор он провел за команду 33 матча, забил один гол и отдал одну результативную передачу.
источник: Sport24.ru