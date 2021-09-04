Правительство Великобритании отказалось отменять пятидневный карантин для Роналду

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду должен пройти пятидневный карантин после прибытия в Англию. Чтобы ускорить процесс, клуб обратился в британское Правительство с просьбой сделать исключение для португальского игрока, но получил отказ. Об этом сообщает Manchester Evening News.

Напомним, 36-летний новичок команды прибыл в Манчестер в четверг, 2 сентября. В тот же день клуб объявил, что он будет выступать под 7-м номером.

Напомним, что «Ювентус» ранее опубликовал заявление, в котором раскрывались финансовые детали сделки с Роналду. «Старая синьора» заявила, что сумма трансфера Криштиану в «Манчестер Юнайтед» составила 15 миллионов евро, которые должны быть выплачены в течение пяти лет. Кроме того, при достижении конкретных спортивных целей «красных дьяволов» и самого Роналду в контракте предусмотрены бонусы «Ювентусу» в размере 8 миллионов евро.

Криштиану ранее уже выступал за «Манчестер Юнайтед» в период с 2003 по 2009 год. За это время нападающий провел 292 встречи за «красных дьяволов» и записал на свой счет 118 забитых мячей и 69 голевых передач.