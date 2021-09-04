Роман Павлюченко: На Кипре всегда сложно играть, но у России высокий потенциал

Экс- нападающий московского «Спартака» Роман Павлюченко поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Кипра и России.

«На мой взгляд, Кипру сегодня не удастся заработать очки, все-таки класс команды не позволяет претендовать на Чемпионат мира. Россияне демонстрируют неплохую игру после смены тренерского штаба. Думаю, что с такой игрой шансы у команды неплохие сегодня. На Кипре играть всегда сложно, но потенциал достаточно высокий и было бы неплохо России сейчас заработать важные три балла», - приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».

Игра Кипр - Россия состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «ГСП» в Никосии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесем. Ему ассистировать будут соотечественники Хосе Наранхо и Теодоро Собрино, четвертый арбитр - Сесар Тото. За ВАР будет отвечать Хосе Санчес.

Добавим, подопечные Валерия Карпина после четырех матчей в группе Н с семью очками расположились на второй позиции. Кипр находится на последней, шестой строчке, имея в своем активе четыре очка.