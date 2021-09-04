Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко назвал главную проблему тульского «Арсенала».

«Божович или Парфенов - это неважно. В тульском «Арсенале» проблема далеко не в тренере. Проблема в отсутствии сильных игроков. Тренеров можно менять сколько угодно. Но если никого не покупать, и уровень твоего состава чуть выше ФНЛ, что можно ожидать от тренера?» - приводит слова Червиченко «РБ-Спорт».

Напомним, что бывший наставник «Ростова», «Крыльев Советов», «Локомотива» и «Динамо» Миодраг Божович подписал двухлетний контракт со своей новой российской командой.

Добавим, что тульский клуб после шести туров в чемпионате России занимает предпоследнее, 15-е место, заработав четыре очка. В следующем туре «Арсенал» примет дома ЦСКА. Встреча состоится 12 сентября и начнется в 14:00 по московскому времени.