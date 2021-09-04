«Милан» отказался покупать Кварацхелию из-за слишком высокой стоимости

Итальянский «Милан» отказался от покупки хавбека казанского «Рубина» Хвичи Кварацхелии из-за слишком высокой стоимость футболиста. Об этом сообщает Calcio Mercato.
По информации источника, 20-летний грузин находился в списке потенциальных новичков, но итальянцев отпугнула сумма трансфера, которая составила 20 миллионов евро.
Текущее соглашение полузащитника рассчитано до лета 2024-го. Рыночная стоимость футболиста оценивается в 18 миллионов евро.
В нынешнем сезоне чемпионата России Хвича провел четыре матча и отметился одним голом.
Напомним, что Кварацхелия перешел в «Рубин» из московского «Локомотива» в 2019 году на правах свободного агента.