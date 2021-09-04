Титов назвал фаворита в отборочном матче ЧМ-2022 Кипр - Россия

Экс- полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Кипра и России.

«Думаю, против Кипра сзади сумеем сыграть грамотно, без ошибок. Впереди же все-таки надо сыграть агрессивнее. Наверняка появится Смолов, как-то изменится расположение атакующих игроков. Но забить один-два мы должны. Предполагаю, что победит Россия», - приводит слова Титова «РБ-Спорт».

Игра Кипр - Россия состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «ГСП» в Никосии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесем. Ему ассистировать будут соотечественники Хосе Наранхо и Теодоро Собрино, четвертый арбитр - Сесар Тото. За ВАР будет отвечать Хосе Санчес.

Добавим, подопечные Валерия Карпина после четырех матчей в группе Н с семью очками расположились на второй позиции. Кипр находится на последней, шестой строчке, имея в своем активе четыре очка.