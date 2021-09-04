ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 сентября 12:51

Колосков считает, что Карпин не откажется от возможности поэкспериментировать в матче с Кипром

Встреча состоится сегодня, 4 сентября, в Никосии.

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Кипра и России.

«Могу уверенно сказать, что у нас стопроцентные шансы на победу. Кипр - команда, которую надо обыгрывать. Мне интересно, каким образом Валерий Георгиевич построит игру команды. У нас две игры впереди, в которых можно поэкспериментировать с составом. Можно проверить новые сочетания. Я думаю, Карпин не откажется от возможности поэкспериментировать», - приводит слова Колоскова «СЭ».

Игра Кипр - Россия состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «ГСП» в Никосии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесем. Ему ассистировать будут соотечественники Хосе Наранхо и Теодоро Собрино, четвертый арбитр - Сесар Тото. За ВАР будет отвечать Хосе Санчес.

Добавим, подопечные Валерия Карпина после четырех матчей в группе Н с семью очками расположились на второй позиции. Кипр находится на последней, шестой строчке, имея в своем активе четыре очка.

источник: «Спорт-Экспресс»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Легкоатлет Работницкий стал вице-чемпионом ПаралимпиадыТоп-7 самых слабых мест легендарной Toyota Camry, которые есть даже у новых моделейКомпания ASUS представила творческую линейку ноутбуков Vivobook Pro на процессорах Intel Core 11-го поколения и AMD Ryzen 5000HИзвестны слова Карпина за кадром о ДзюбеДолгожданный ответ FIG на ситуацию с серебряной медалью АверинойВосхитительная телеведущая сводит с ума поклонников футбола
Это ж как человека запугали? Странная история украинского паралимпийца, который снова отказался от фото с россиянами
Украинский легкоатлет Игорь Цветов второй раз отказался делать совместное фото с российскими спортсменами на Паралимпиаде в Токио, хотя еще летом имел другую позицию на этот счет.
Имеет смысл поверить в Тилла, и это не горе-легионер «Спартака». Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 36
В ночь на 5 сентября в Лас-Вегасе пройдет очередной бойцовский вечер UFC, главным событием которого станет поединок средневесов Дерека Брансона и Даррена Тилла. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других боях.
Кипр — Россия: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 04.09.2021
4 сентября 2021 года в Никосии состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Кипра и России.
С Захаряном и Тюкавиным было бы не так больно, хотя… Как российскую молодежку разгромили в Испании
Молодежная сборная России начала отбор к ЧЕ-2023 с крупного гостевого поражения испанцев (1:4).
«Букмекеры ошиблись, считая меня аутсайдером». Чемпионат России по боксу получил неожиданных финалистов
В пятницу 3 сентября на чемпионате страны по боксу в Кемерове прошли полуфинальные бои – число претендентов на золотые медали сократилось вдвое.
Божович снова возглавил «Арсенал». Самое время сослать Дзюбу в аренду в Тулу — для «перезагрузки»?
«Арсенал» уволил Дмитрия Парфенова за неудачный старт сезона.
Смолова и Черышева — в основу, Миранчука — в запас. Чего ждать от Карпина на Кипре
Завтра, 4 сентября, сборная России проведет очередной отборочный матч ЧМ-2022. Игра против киприотов начнется в 19:00 по московскому времени.
Ведущий букмекер России анонсировал грандиозные перемены. На промо-ролике засветился даже Капризов
Букмекерская компания «Лига Ставок» готовит сюрпризы для своих клиентов. Об этом можно судить по видео, размещенному на ютуб-канале БК.
Овечкин, Хабиб и другие суперзвезды участвуют в Просветительском марафоне
Владимир Путин дал старт Просветительскому марафону «Новое Знание». В его рамках сегодня, 3 сентября в 14:00 (мск) состоится онлайн-дискуссия «Спорт во благо» с участием представителей «Лиги Ставок» и Фонда «Созвездие Добра».
За СКА сыграл 16-летний вундеркинд, Миронов начал в «Спартаке» с победы. Сезон КХЛ разгоняется
На следующий день после матча за Кубок открытия между «Авангардом» и ЦСКА (4:0) в борьбу в регулярном чемпионате вступили еще 14 команд. 
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика