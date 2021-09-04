Колосков считает, что Карпин не откажется от возможности поэкспериментировать в матче с Кипром

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков поделился ожиданиями от отборочного матча ЧМ-2022 между сборными Кипра и России.

«Могу уверенно сказать, что у нас стопроцентные шансы на победу. Кипр - команда, которую надо обыгрывать. Мне интересно, каким образом Валерий Георгиевич построит игру команды. У нас две игры впереди, в которых можно поэкспериментировать с составом. Можно проверить новые сочетания. Я думаю, Карпин не откажется от возможности поэкспериментировать», - приводит слова Колоскова «СЭ».

Игра Кипр - Россия состоится сегодня, 4 сентября, на стадионе «ГСП» в Никосии. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Встречу обслужит бригада арбитров из Испании во главе с Алехандро Эрнандесем. Ему ассистировать будут соотечественники Хосе Наранхо и Теодоро Собрино, четвертый арбитр - Сесар Тото. За ВАР будет отвечать Хосе Санчес.

Добавим, подопечные Валерия Карпина после четырех матчей в группе Н с семью очками расположились на второй позиции. Кипр находится на последней, шестой строчке, имея в своем активе четыре очка.