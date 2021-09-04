Экс-игрок «Спартака» Крал заявил, что до последнего не знал, перейдет ли в «Вест Хэм»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Алекс Крал заявил, что до последнего момента не знал, перейдет ли в лондонский «Вест Хэм».

«Я отлично себя чувствую. Это было немного напряженно, потому что до последнего момента не знал, перейду я или нет. Клубы в последний день все еще вели переговоры, но я очень рад, что они нашли выход, и я смог присоединиться к «Вест Хэму», - приводит слова Алекса пресс-служба «молотобойцев».

Добавим, что аренда 23-летнего чеха обошлась «Вест Хэму» в 3 миллиона фунтов стерлингов. Стоимость выкупа составит 12 миллионов (с учетом бонусов сумма может вырасти до 17 миллионов). Выкуп активируется, если игрок сыграет определенное количество матчей.

Напомним, опорный полузащитник перешел в «Спартак» летом 2021 года из пражской «Славии» за 12 миллионов евро. С тех пор хавбек провел за красно-белых 60 матчей во всех турнирах, записав на свой счет шесть голевых передач и заработав восемь желтых карточек.

Отметим, за английскую команду уже играют бывшие партнеры Крала по «Славии» - Томаш Соучек и Владимир Цоуфал.