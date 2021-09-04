«Спартак» выразил полную поддержку Рую Витории

Руководитель пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов заявил, что главный тренер команды Руй Витория имеет полную поддержку от клуба. Португальский специалист провел встречу с руководством красно-белых.

«Руй пользуется полной поддержкой руководства. Сегодня, например, Витория долго общался с Леонидом Федуном и Евгением Мележиковым, обсуждались текущие дела в команде и пути выхода из сложной ситуации», - приводит слова Зеленова Sport24.

Ранее СМИ приводили информацию, что Витория может покинуть свой пост из-за неудовлетворительных результатов и разногласий с игроками московского клуба.

Добавим, красно-белые после шести туров в РПЛ расположились на десятой позиции, набрав семь очков. Также команда по сумме двух встреч уступила португальской «Бенфике» в квалификации Лиги чемпионов и теперь выступит на групповой стадии Лиги Европы. В один квартет с москвичами попали итальянский «Наполи», английский «Лестер» и польская «Легия».