Полузащитник «Динамо» Фомин избежал серьезной травмы в расположении сборной России

Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин избежал серьезной травмы. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что хавбек покинул расположение сборной России из-за болей в спине. В расположении клуба Даниил прошел медицинское обследование, которое не выявило серьезных повреждений.

Таким образом, Фомин, вероятнее всего, сможет принять участие в матче седьмого тура чемпионата России с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 12 сентября в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

В свою очередь, национальная команда России сегодня, 4 сентября, с Кипром в Никосии, а 7 сентября встретится с Мальтой в Москве.