Фалькао стал игроком «Райо Вальекано»

Экс-форвард «Челси» Радамель Фалькао заключил контракт с «Райо Вальекано». Об этом сообщает RT со ссылкой на клубную пресс-службу.

Детали его соглашения не уточняются, однако, известно, что 35-летний футболист перешел в новую команду на правах свободного агента.

Ранее Фалькао покинул стамбульский «Галатасарай», в составе которого он играл с осени 2019 года. В его активе 43 матча, 20 голов и три голевых паса.

Добавим, что в карьере футболиста также были «Монако», «Манчестер Юнайтед» «Порту» и «Ривер Плейт».