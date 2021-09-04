Лоза – о матче с Кипром: Если мы сыграем вничью, то нам надо сниматься с чемпионата

Российский певец Юрий Лоза высказался перед матчем отбора ЧМ-2022 между сборными России и Кипра.

«Если мы задаем вопросы о шансах в игре против Кипра, значит мы не верим в свою команду. Кого-то да обыгрывать мы должны. Зачем нам куда-то ехать, если мы не собираемся выигрывать у Кипра. Они только что проиграли Мальте 0:3. Мы должны обыгрывать Кипр в любом случае. Не может быть других вариантов. Если мы сыграем вничью, то нам надо сниматься с чемпионата.

Я думаю, что сегодня Смолова выпустят. Кому-то надо же забивать. В игре с хорватами надо было просто отбиться, но с Кипром по нулям играть нельзя», – цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».