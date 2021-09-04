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04 сентября 17:18

Санчо не сыграет за сборную Англии в матчах против Андорры и Польши

Вингер покинет расположение национальной команды и вернется в Манчестер.

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джейдон Санчо пропустит отборочные матчи чемпионата мира со сборными Андорры и Польши из-за небольшого повреждения.

Как сообщает BBC со ссылкой на пресс-службу сборной Англии, Санчо успеет восстановиться к встрече «Манчестер Юнайтед» против «Ньюкасла», который пройдет в субботу, 11 сентября.

Напомним, что 21-летний вингер получил травму на тренировке в начале недели и пропустил матч отборочного раунда против сборной Венгрии (4:0) в четверг.

Сборная Англии в воскресенье, 5 сентября, сыграет против Андорры, а в среду, 15-го числа, встретится с Польшей.

источник: BBC
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