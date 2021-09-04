Алекс Крал высказался о новом одноклубнике Николе Влашиче

Полузащитник «Вест Хэма» Алекс Крал поделился своим мнением об одноклубнике Николе Влашиче, ранее игравшем за ЦСКА.

«У нас определенно хороший состав. Я, например, знаю Николу Влашича из ЦСКА. Мы были непримиримыми соперниками, а теперь станем товарищами по команде! Я также знаю его по игре за сборные U21 и по чемпионату Европы-2020.

Также в команду пришли хорошие защитники, и многие из тех, кто уже был в команде, играют на высоком уровне. Это английская премьер-лига, и такая конкуренция нам в пользу, все стимулируют друг друга становиться все лучше и лучше», - цитирует Крала пресс-служба «Вест Хэма».

Напомним, 31 августа было объявлено о переходе Влашича из ЦСКА в «Вест Хэм». Хорват подписал пятилетний контракт с лондонским клубом. Финансовые подробности сделки не разглашаются.

Влашич выступал за ЦСКА с 2018 года. В армейский клуб он перешел из «Эвертона». Крал перешел из «Спартака» в английскую команду на правах аренды.