Сборная Финляндии поднялась на вторую строчку в группе, обыграв Казахстан

В матче 5-го тура группы D отборочного турнира ЧМ-2022 сборная Финляндии обыграла сборную Казахстана. Встреча прошла на стадионе «Олимпиастадион» в Хельсинки и завершилась со счетом 1:0.
На 60-й минуте единственный гол в матче забил нападающий финнов Йоэль Похьянпало, которому ассистировал Йере Уронен.
Сборная Финляндии набрала 5 очков в трех матчах и занимает второе место в группе. Казахстан (2) находится на пятом, последнем месте. В следующем матче казахстанской команде предстоит сыграть с Боснией и Герцеговиной, финнам - с Францией.
Сборная Финляндии - сборная Казахстана 1:0.
Отбор на ЧМ-22