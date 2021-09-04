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04 сентября 18:15
автор: Александр Бойченко

Хабиб: Я могу сыграть за КАМАЗ. Я и сам как КАМАЗ

Бывшему чемпиону UFC поступило предложение от клуба ПФЛ.

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов откликнулся на предложения ФК КАМАЗ выступить за команду.

«Мне много раз присылали это приглашение. Я наверное, смогу сыграть за КАМАЗ. Я сам как КАМАЗ. Мне еще рано играть за топ-клубы», - цитирует Хабиба «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов сыграет в благотворительном матче на Кубке легенд в Москве 11 сентября.

Напомним, что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.

источник: «БИЗНЕС Online»
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