Хабиб: Я могу сыграть за КАМАЗ. Я и сам как КАМАЗ

Бывший чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов откликнулся на предложения ФК КАМАЗ выступить за команду.

«Мне много раз присылали это приглашение. Я наверное, смогу сыграть за КАМАЗ. Я сам как КАМАЗ. Мне еще рано играть за топ-клубы», - цитирует Хабиба «Бизнес Online».

Ранее сообщалось, что Нурмагомедов сыграет в благотворительном матче на Кубке легенд в Москве 11 сентября.

Напомним, что Нурмагомедов последний поединок провел против американца Джастина Гейджи в октябре 2020 года, победив сабмишном во втором раунде. После этого боя он объявил о завершении карьеры. По правилам ММА он провел 29 поединков, не потерпев ни одного поражения.