Сергей Федоров прокомментировал победный матч с рижским «Динамо»

Главный тренер ЦСКА Сергей Федоров подвел итоги матча с рижским «Динамо».

«Были периоды, когда мы играли хорошо. Но была пара не очень удачных смен, когда мы пропускали лишние голы. Я рад, что нам удалось вырвать этот матч. Благодарю своего оппонента. Хорошая и мобильная команда, которая играет правильно. По итогам второго периода мы сделали определенные выводы. Наша команда играла правильно, успешнее и целеустремленно.

Что касается эмоций от первой победы, то обращусь к своим прошлым высказываниям. Это скорее какая-то интенсивность. Первая победа, надеюсь, не будет последней. Интенсивность и формат работы в качестве главного тренера сохранятся, поэтому завтра новый день и новые задачи, которые стоят перед нами. Это повседневные задачи. Мы должны сосредотачиваться на том, что можем контролировать», - цитирует Федорова «Чемпионат».

После этой встречи ЦСКА набрал два очка и расположился на седьмом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Динамо», потерпев второе поражение подряд на старте сезона, занимает на «Западе» девятую строчку.

Отметим, что для Сергея Федорова победа стала первой в КХЛ на посту главного тренера ЦСКА.