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04 сентября 19:48
автор: Александр Бойченко

Спортивный директор «Арсенала» призвал болельщикам набраться терпения и дать больше времени Артете

Лондонский «Арсенал» после трех туров находится на последнем месте с нулем забитых голов.

Спортивный директор «Арсенала» Эду поделился своим мнением о неудачной игре команды в этом сезоне. Лондонцы в премьер-лиге потерпели три поражения подряд. Эду призвал фанатов проявить терпение.

«Болельщики еще не видели команду, когда все здоровы и играют вместе. Мы бы хотели, чтобы болельщики смотрели на команду в более широком контексте, а не только на деньги.

Мы подписали контракт с шестью футболистами в возрасте до 23 лет. А это очень много значит с точки зрения планирования. Как правило, болельщики смотрят только на происходящее в контексте одного трансферного окна. Я бы хотел, чтобы мы увидели более широкую картину.

Конечно, хочется, чтобы у Артеты был более сильный состав. Но ему также нужно дать больше времени », - цитирует Эду AS.

Добавим, что «Арсенал» замыкает турнирную таблицу английской премьер-лиги, проиграв «Брентфорду», «Челси» и «Манчестер Сити» с общей разницей мячей 0-9.

источник: AS
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