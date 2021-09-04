Лев Лещенко: При Карпине у сборной России появилось настроение и командное единение

Народный артист России Лев Лещенко прокомментировал победу сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с командой Кипра (2:0).

«Играли прилично. В концовке только немножко подсели. Команда держит мяч, игроки открываются, перемещаются. При Карпине у сборной появляется настроение, какое-то командное единение. Это прослеживалось, но до этого была серия проигрышей и невыразительные матчи. Когда матчи слабые, то нет единения внутри. Какие шансы на выход из группы? Посмотрим, как сыграют хорваты. Если мы оторвемся на три очка, это уже будет позитив», – цитирует Лещенко «Спорт-Экспресс».

После сегодняшней победы сборная России набрала десять очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Команда Кипра, потерпев третье поражение в пяти матчах, занимает шестое место, добыв четыре очка.

В следующем туре российская команда сыграет дома против Мальты, а киприоты в гостях встретятся со Словакией. Оба матча пройдут 7 сентября.