Александр Головин: Идет борьба за чемпионат мира, важно набирать очки в каждом матче

Полузащитник сборной России Александр Головин прокомментировал победу над Кипром (2:0) в отборочном матче ЧМ-2022. Команда Валерия Карпина, благодаря победе на Кипре, возглавила турнирную таблицу в группе H, опережая на 3 очка сборную Хорватии, сыгравшая на одну игру меньше.

«Мы набрали три очка, и это сейчас самое главное. В принципе, в таких матчах все сложилось так, как должно быть. Важно было забить как можно быстрее, чтобы потом можно было сыграть с определенным отрывом. Поэтому, конечно, большое значение имел гол в самом начале встречи. То же можно сказать и о втором голе, который мы забили практически сразу после перерыва.

Понятно, что не все получилось идеально, в некоторых эпизодах можно было сыграть немного по-другому, но за чемпионат мира идет борьба. Наша группа ровная, поэтому нужно обязательно набирать очки, что мы сегодня и сделали», - передает слова Головина Sport24.

Напомним, сборная России после победы над Кипром перешла на первое место с десятью баллами, Хорватия в эти минуты проводит свой матч против Словении. В случае равенства очков хорваты перейдут снова на первое место по дополнительным показателям.