Динияр Билялетдинов – о победе над Кипром: В концовке немного сдулись

Экс-футболист сборной России Динияр Билялетдинов поделился эмоциями после победы над командой Кипра (2:0) в матче отбора ЧМ-2022.

«Мы выиграли не то, что на классе, просто мы сильнее и все. Да, в концовке немного сдулись, возможно, повлияли климатические условия и влажность, но наша команда должна спокойно набирать очки в играх с такими соперниками, как Кипр и Мальта. Не стоит думать об этой игре, как о чем-то решающем, нужно ее забыть и двигаться дальше», – цитирует Билялетдинова Sport24.ru.

После сегодняшней победы сборная России набрала десять очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Команда Кипра, потерпев третье поражение в пяти матчах, занимает шестое место, добыв четыре очка.

В следующем туре российская команда сыграет дома против Мальты, а киприоты в гостях встретятся со Словакией. Оба матча пройдут 7 сентября.