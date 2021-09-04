Александр Дюков: Все поставленные задачи выполнены, но есть вопросы к качеству игры сборной России

Президент РФС Александр Дюков считает, что для сборной России было важно взять три очка в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года с Кипром.

- В этом матче был важен результат, было важно одержать победу и забрать три очка. Все поставленные задачи выполнены. Качество игры? К этому есть вопросы, но эпизодами команда демонстрировала неплохой футбол, как и в игре с Хорватией, - приводит слова Дюкова «Спорт-Экспресс».

Добавим, что после победы сборная России набрала десять очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. В следующем туре 7 сентября российская команда дома сыграет против Мальты.