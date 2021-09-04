Агент Тюкавина назвал достойным выход футболиста на поле против Кипра

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал дебют своего подопечного в составе сборной России. Он вышел на замену в отборочном матче ЧМ-2022 со сборной Кипра (2:0).

«Тюкавин молодец. Вышел достойно, хорошо себя показал. Даже в эти 15 минут. Но маленькими шагами - к большой цели. В общем, сейчас для сборной главное набирать очки. Мы выиграли 2:0 - и это хорошо, игра будет позже. Набрать семь очков в таком матче - результат отличный.

При Карпине пока ничего не изменилось, но и не могло. Игроки и тренер трутся друг о друга. Команда обновится, игра придет. Кипр давил, но хорошо, что их мастерство не очень хорошее. Мы идем вперед, хотим, чтобы вокруг сборной был позитивный фон. Мы все из одной страны, болеем за это. Родину не выбирают. Я рад, что у молодежи появляются шансы», - сказал Сафонов в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, сборная России после победы над Кипром перешла на первое место с десятью баллами, Хорватия в эти минуты проводит свой матч против Словении. В случае равенства очков хорваты перейдут снова на первое место по дополнительным показателям.