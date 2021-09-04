ТОКИО-2020ФутболХоккейТеннисБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
04 сентября 21:44
автор: Александр Бойченко

Агент Тюкавина назвал достойным выход футболиста на поле против Кипра

Россия обыграла Кипр 2:0.

Алексей Сафонов, агент нападающего «Динамо» Константина Тюкавина, прокомментировал дебют своего подопечного в составе сборной России. Он вышел на замену в отборочном матче ЧМ-2022 со сборной Кипра (2:0).

«Тюкавин молодец. Вышел достойно, хорошо себя показал. Даже в эти 15 минут. Но маленькими шагами - к большой цели. В общем, сейчас для сборной главное набирать очки. Мы выиграли 2:0 - и это хорошо, игра будет позже. Набрать семь очков в таком матче - результат отличный.

При Карпине пока ничего не изменилось, но и не могло. Игроки и тренер трутся друг о друга. Команда обновится, игра придет. Кипр давил, но хорошо, что их мастерство не очень хорошее. Мы идем вперед, хотим, чтобы вокруг сборной был позитивный фон. Мы все из одной страны, болеем за это. Родину не выбирают. Я рад, что у молодежи появляются шансы», - сказал Сафонов в интервью корреспонденту «Чемпионата».

Напомним, сборная России после победы над Кипром перешла на первое место с десятью баллами, Хорватия в эти минуты проводит свой матч против Словении. В случае равенства очков хорваты перейдут снова на первое место по дополнительным показателям.

источник: Чемпионат.com
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские волейболисты победили нидерландцев на чемпионате ЕвропыСборная России по бочча завоевала паралимпийскую бронзуПловчиха Ищиулова выиграла серебро на Паралимпиаде в ТокиоВот что сказал Черчесов о завершении карьеры Дзюбы в сборной РФИзвестны слова Карпина за кадром о Дзюбе«Не игра, а ужас». Генич о победе России над Кипром
Победителям — полмиллиона и авто, Кемерову — надежду на ЧМ. Как завершился чемпионат России по боксу
Постолимпийский чемпионат России по боксу, открывший несколько новых имен, стал отборочным турниром к мировому первенству в Белграде.
«Второй тайм навел на размышления». Игнатьев — о победе России над Кипром
Бывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев поделился с «Плеймейкером» впечатлениями от матча Кипр - Россия (0:2) в рамках отбора к чемпионату мира.
Смолов всем все доказал. Как Россия обыграла в гостях Кипр
Наша команда одержала победу в гостевом матче над Кипром (2:0) и возглавила отборочную группу ЧМ-2022.
Хорошо хоть Клюка не травмировался… Как Россия с трудом добыла первую победу на волейбольном Евро
В своем втором матче чемпионате Европы в Тампере подопечные Туомаса Саммельвуо лишь на тай-брейке одолели Нидерланды, показав не самую убедительную игру.
Это ж как человека запугали? Странная история украинского паралимпийца, который снова отказался от фото с россиянами
Украинский легкоатлет Игорь Цветов второй раз отказался делать совместное фото с российскими спортсменами на Паралимпиаде в Токио, хотя еще летом имел другую позицию на этот счет.
Имеет смысл поверить в Тилла, и это не горе-легионер «Спартака». Расклад и лучшие ставки на UFC Vegas 36
В ночь на 5 сентября в Лас-Вегасе пройдет очередной бойцовский вечер UFC, главным событием которого станет поединок средневесов Дерека Брансона и Даррена Тилла. «Плеймейкер» оценивает шансы в этом и других боях.
Кипр — Россия: прямая трансляция отборочного матча ЧМ 04.09.2021
4 сентября 2021 года в Никосии состоится матч отборочного турнира чемпионата мира-2022 в Катаре между сборными Кипра и России.
С Захаряном и Тюкавиным было бы не так больно, хотя… Как российскую молодежку разгромили в Испании
Молодежная сборная России начала отбор к ЧЕ-2023 с крупного гостевого поражения испанцев (1:4).
«Букмекеры ошиблись, считая меня аутсайдером». Чемпионат России по боксу получил неожиданных финалистов
В пятницу 3 сентября на чемпионате страны по боксу в Кемерове прошли полуфинальные бои – число претендентов на золотые медали сократилось вдвое.
Божович снова возглавил «Арсенал». Самое время сослать Дзюбу в аренду в Тулу — для «перезагрузки»?
«Арсенал» уволил Дмитрия Парфенова за неудачный старт сезона.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика