Александр Ерохин: Во втором тайме матча с киприотами дали слабину

Полузащитник сборной России Александр Ерохин прокомментировал победу команды в матче отборочного раунда чемпионата мира 2022 года с Кипром.

- Чем быстрее забьешь, тем психологически легче будет. Мы дали слабину во втором тайме, и киприоты атаковали. Важно, что взяли три очка, - приводит слова Ерохина ТАСС.

Добавим, что после победы сборная России набрала десять очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. В следующем туре 7 сентября российская команда дома сыграет против Мальты.