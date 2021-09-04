Александр Мостовой: Какой бы не был тренер, результат лучше не будет

Бывший футболист сборной России Александр Мостовой прокомментировал победу национальной команды в матче с Кипром (2:0).

«Игра была вялой. Но мы видим, что Смолов, Ерохин, Черышев вышли. Большой вопрос, почему они выходят на Кипр, хотя им следовало выйти в игре с Хорватией. Понятно, что главное - результат. Останется три очка, про результат забудут. Но во втором тайме Кипр даже давил. Есть над чем поработать. Но, в общем, это лишь наш уровень. Мы видим, что какой бы тренер не был, мы не сыграем намного лучше. С хорватами мы вымучили 0:0, здесь мы победили волевым усилием. Но я рад, что есть результат», - сказал Мостовой в интервью «Чемпионату».

Напомним, сборная России после победы над Кипром перешла на первое место с десятью баллами, Хорватия в эти минуты проводит свой матч против Словении. В случае равенства очков хорваты перейдут снова на первое место по дополнительным показателям.