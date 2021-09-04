Карпин – о матче с Кипром: Во втором тайме многие подсели физически, это данность уже

Главный тренер сборной России Валерий Карпин подвел итоги выездной встречи 5-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года против Кипра.

- Почему было тяжело в конце? Если вы стоите или гуляете, то, наверное, тут комфортно, а футболистам было реально тяжело, это данность. Во втором тайме многие подсели физически, это данность уже, - приводит слова Карпина «Матч ТВ».

Добавим, что после победы сборная России набрала десять очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Команда Кипра, потерпев третье поражение в пяти матчах, с четырьмя очками занимает шестое место.

В следующем туре 7 сентября российская команда дома сыграет против Мальты, а киприоты в тот же день гостях встретятся со Словакией.