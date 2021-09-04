Ринат Билялетдинов: Важно, чтобы без фокусов с Мальтой было

Бывший тренер казанского «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от предстоящей встречи 6-го тура квалификационного раунда чемпионата мира 2022 года между сборными России и Мальты.

– Важно, чтобы без фокусов с Мальтой было, чтобы не посчитали, что они приедут и обалдеют от стадиона. Но я за эти матчи спокоен. Гораздо напряженней будет в играх с прямыми соперниками – словенцы, словаки, хорваты, – цитирует Билялетдинова «Газета.Ru».

Напомним, что после победы над Кипром сборная России набрала десять очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы Н, опережая занимающих вторую строчку хорватов на три очка.

Встреча между сборными России и Мальты состоится 7 сентября.