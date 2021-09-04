Карпин оценил дебют Самошникова в стартовом составе сборной России

Главный тренер сборной России Валерий Карпин после отборочного матча ЧМ-2022 против команды Кипра (2:0) оценил игру защитника Ильи Самошникова.

«Самошников? Дебют считаю достойным. В первом тайме было волнение, во втором его уже не было», - сказал Карпин.

Напомним, сборная России после победы над Кипром перешла на первое место с десятью баллами, Хорватия в эти минуты проводит свой матч против Словении. В случае равенства очков хорваты перейдут снова на первое место по дополнительным показателям.