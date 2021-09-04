Валерий Карпин: Не знаю, насколько серьезно травмировался Головин

Главный тренер сборной России Валерий Карпин рассказал о состоянии полузащитника Александра Головина, получившего травму в отборочном матче ЧМ-2022 против Кипра (2:0).

«Головин почувствовал боль в паховой области и попросил замену. Не знаю, насколько это серьезно.

Лексаков? Многое подсказывает. Лучше видно с трибуны. Насколько это помогает? Не знаю, как это оценить, каков масштаб. Это помогает», - сказал Карпин.

Напомним, сборная России после победы над Кипром перешла на первое место с десятью баллами, Хорватия в эти минуты проводит свой матч против Словении. В случае равенства очков хорваты перейдут снова на первое место по дополнительным показателям.