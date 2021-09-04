Малафеев: На данном этапе мы не увидим какой-то целостности в игре сборной России. Это новая команда

Бывший вратарь сборной России Вячеслав Малафеев поделился эмоциями после победы над командой Кипра (2:0) в матче отбора ЧМ-2022.

«На данном этапе мы с вами не увидим какой-то целостности в игре сборной. Это новая команда, с новыми футболистами, с новым тренером. Сейчас как раз важнее всего результат.

Что касается соперника, киприоты показали себя сегодня с хорошей стороны, они были заряжены, напористы и боролись до конца. С такими командами нельзя расслабляться, хорошо, что нам удалось сдержать их натиск и реализовать свои моменты. Эти три очка очень важны для нас», – цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

После сегодняшней победы сборная России набрала десять очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Команда Кипра, потерпев третье поражение в пяти матчах, занимает шестое место, добыв четыре очка.

В следующем туре российская команда сыграет дома против Мальты, а киприоты в гостях встретятся со Словакией. Оба матча пройдут 7 сентября.