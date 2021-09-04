Колосков считает, что тренерскому штабу необходимо улучшать качество игры сборной России

Тренерскому штабу сборной России по футболу необходимо повышать качество игры от матча к матчу. Такое мнение ТАСС высказал почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

Россияне обыграли кипрскую команду в отборочном турнире чемпионата мира со счетом 2:0. Качество игры команды критиковал и ее главный тренер Валерий Карпин, и президент РФС Александр Дюков.

«Качество игры сразу изменить очень сложно. Игроки такие же, как у Черчесова (бывший главный тренер сборной России - комментарий «Советский спорт»), плюс Самошников, Захарян, Тюкавин были вызваны. По истечении трех тренировок качество игры не изменится, но победа достигнута. Сегодня мы выиграли и увидели новых игроков», - сказал Колосков.

Напомним, сборная России после победы над Кипром перешла на первое место с десятью баллами, Хорватия в эти минуты проводит свой матч против Словении. В случае равенства очков хорваты перейдут снова на первое место по дополнительным показателям. В следующем матче 7 сентября сборная России сыграет с Мальтой.