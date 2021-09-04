Федор Смолов: Очень рад вернуться в сборную

Нападающий сборной России Федор Смолов поделился впечатлениями от отборочного матча ЧМ-2022 против команды Кипра (2:0).

«Я думаю, что голевые передачи, это тоже очень круто. Я рад, что участвовал в обоих голах. Наша связка с Рифатом Жемалетдиновым сейчас работает в обратном направлении (смеется). Я рад, что он забил свой дебютный гол. Я даже не знал, что это его первый гол.

Самое главное - победа. Очень рад вернуться в сборную.

Киприоты определенно заставили нас понервничать. Но мы играли далеко. Они пошли вперед, потому что хотели отыграться. Если бы мы забили второй мяч в конце первого тайма, это бы успокоило игру», - сказал Смолов в интервью пресс-службе сборной России.

Напомним, сборная России после победы над Кипром перешла на первое место с десятью баллами, Хорватия в эти минуты проводит свой матч против Словении. В случае равенства очков хорваты перейдут снова на первое место по дополнительным показателям. В следующем матче 7 сентября сборная России сыграет с Мальтой.