Нидерланды выиграли Черногорию и сравнялись с Норвегией по количеству очков в группе

В Эйндховене (Нидерланды) завершился матч пятого тура отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре между Нидерландами и Черногорией. Победу в матче одержали «оранжевые» со счетом 4:0.

Первый гол в матче забил Мемфис Депай на 38 минуте, реализовав пенальти. Он же оформил дубль на 62 минуте, получив пас от Коди Гакпо. Вейналдум сделал счет разгромным к 70-й минуте, мгновенно среагировав на скидку Бергейса. Гакпо установил окончательный счет в матче на 76-й минуте - 4:0

После этого матча нидерландцы поднялись на первое место в группе, набрав десять баллов. Столько же очков и у скандинавов - норвежцев, которые в минувшем игровом дне одолели Латвию. Следующий матч по группе «оранжевые» проведут против Турции 7 сентября в 21:45 мск.

Отбор ЧМ-22

Нидерланды - Черногория 4:0 (1:0)