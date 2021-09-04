Дмитрий Губерниев: Обидно, что Кипр порой возил сборную России

Комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев оценил игру сборной России в матче отбора ЧМ-2022 с командой Кипра (2:0).

«Первая победа сборной Карпина! 2:0! Многое в матче с Кипром решилось на шестой минуте. Когда Ерохин забил. Повели! Дальше проще. Да, было б куда хуже, если б не забили. Главное, выиграли! Немного, конечно, обидно, что Кипр порой нас возил. Но с кем не бывает?!

Игры вот только особо нет. Да и откуда она вдруг возьмется? Игроки всё те же! В основном. Здесь важно набирать очки. Объективно побед над Словакией и Словенией должно хватить для первого места. С Хорватией там будет тяжело, но надо обыгрывать остальных. Хорваты и без нас очки потеряют. Вперед, Россия!» – написал Губерниев в соцсети.

После сегодняшней победы сборная России набрала десять очков и вышла в лидеры турнирной таблицы группы H. Команда Кипра, потерпев третье поражение в пяти матчах, занимает шестое место, добыв четыре очка.

В следующем туре российская команда сыграет дома против Мальты, а киприоты в гостях встретятся со Словакией. Оба матча пройдут 7 сентября.